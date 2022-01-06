İngiltere'ye gelen yolcular için seyahat öncesi Kovid-19 testi zorunluluğu kalkıyor - Haberler
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İngiltere'ye gelen yolcular için seyahat öncesi Kovid-19 testi zorunluluğu kalkıyor

AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel

İngiltere'ye gelen yolcular için seyahat öncesi Kovid-19 testi zorunluluğu 7 Ocak itibariyle kaldırılacak.

İngiltere'ye gelen yolcular için seyahat öncesi Kovid-19 testi zorunluluğu 7 Ocak itibariyle kaldırılacak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün yaptığı açıkalamada, test zorunluluğunun kaldırılacağını belirterek, "Omicron artık o kadar yaygın ki bu önlemler vakalarda artışta sınırlı bir etkiye sahip. Önlemler seyahat sektörümüz üzerinde önemli maliyete yol açmaya devam ediyor." İfadelerini kullanmıştı.

Johnson ayrıca, yolcuların geldikten 2 gün sonra yaptırdıkları test sonucu belli olana kadar kendilerini izole etme zorunluluğunun da kaldırılacağını bildirmişti.

İngiltere'ye gelen yolcular için seyahat öncesi Kovid-19 testi zorunluluğu kalkıyor

İngiltere'ye gelen yolcular için seyahat öncesi Kovid-19 testi zorunluluğu kalkıyor

İngiltere'ye gelen yolcular için seyahat öncesi Kovid-19 testi zorunluluğu kalkıyor

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AA / Bilal Acar - Son Dakika Haberleri

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