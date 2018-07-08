Çılgın Kadın, İngiltere Yarı Finale Çıkınca Ambulansın Üstüne Çıkıp Göğüslerini Açtı

İngiltere'nin Dünya Kupasında İsveç engelini aşarak yarı finale yükselmesi üzerine taraftarlar sokaklara döküldü. Londra'daki kutlamalar sırasında bir ambulansın üzerine çıkan İngilizlerin görüntüsü tepki çekti.

AMBULANS BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ

Londra'daki kutlamalar esnasında durdurdukları içi boş ambulansın üzerine çıkan taraftarlar, sırasıyla poz vererek fotoğraf çektirdi. Bu esnada aracın tavanının çöktüğü ve ön camının kırıldığı görüldü.

SEVİNÇTEN ÜSTÜNÜ ÇIKARDI

Çılgın kutlamalar esnasında bir kadın ambulansın üzerine çıkarak üstünü çıkardı. Bir süre sonra polisin müdahalesi ile araç kordona alınırken taraftarlar da dağıtıldı.