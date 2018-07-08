Çılgın Kadın, İngiltere Yarı Finale Çıkınca Ambulansın Üstüne Çıkıp Göğüslerini Açtı
Dünya Kupasında İngiltere'nin yarı finale çıkması üzerine kendinden geçen İngiliz taraftarlar, durdurdukları ambulansın üzerine çıkarak çılgınca eğlendi.
İngiltere'nin Dünya Kupasında İsveç engelini aşarak yarı finale yükselmesi üzerine taraftarlar sokaklara döküldü. Londra'daki kutlamalar sırasında bir ambulansın üzerine çıkan İngilizlerin görüntüsü tepki çekti.
AMBULANS BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ
Londra'daki kutlamalar esnasında durdurdukları içi boş ambulansın üzerine çıkan taraftarlar, sırasıyla poz vererek fotoğraf çektirdi. Bu esnada aracın tavanının çöktüğü ve ön camının kırıldığı görüldü.
SEVİNÇTEN ÜSTÜNÜ ÇIKARDI
Çılgın kutlamalar esnasında bir kadın ambulansın üzerine çıkarak üstünü çıkardı. Bir süre sonra polisin müdahalesi ile araç kordona alınırken taraftarlar da dağıtıldı.
YORUMLAR (83)
-
bu kadının yaptığı ayıp. göstermek için belli bir güzellik seviyesinde olmalıydı, ne tipinde ne vücutta bi numara yok, göz zevkimizi bozmaya kimsenin hakkı yokCevap Yaz 10 6 Yayından Kaldır
-
Göstermek isteyenler için güzel fırsatCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
Öldüm ya La Zuahaha ????Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
-
inşallah bizimkiler bunu taklit çünkü batıda ne oluyorsa türkiyde hemen mevcut oluyorCevap Yaz 3 2 Yayından KaldırMEMATİ: BİZ AVRUPANIN İŞ AHLAKINI TEKNİĞİNİ GELİŞMİŞLİĞİNİ ÖRNEK ALMAYIZ METRODA GİTAR ÇALIP DİLENEN BİTLİ HİPPİLERİNİ ÖRNEK ALIRIZ. .6 4 Yayından Kaldır