İngiltere, Wuhan'dan 200 kişiyi tahliye etti
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İngiltere, Wuhan'dan 200 kişiyi tahliye etti

İngiltere, korona virüsünün ortaya çıktığı Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan kentindeki 200 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

09.02.2020 12:15 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:15
İngiltere, Wuhan'dan 200 kişiyi tahliye etti

, korona virüsünün ortaya çıktığı Çin'in eyaletinin kentindeki 200 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.


İngiliz hükümeti tarafından yapılan açıklamada, korona virüsünün ortaya çıktığı Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan kentindeki 200 kişinin tahliye edildiği açıklandı. Aralarında İngiliz vatandaşı olmayanların da bulunduğu uçağın Kraliyet Hava Kuvvetleri üssüne indiği belirtildi. Tahliye edilenlerin 14 gün süreyle karantina altında tutulacağı kaydedildi.


Öte yandan, korona virüsü salgını nedeniyle Çin anakarasındaki 811, Hong Kong ve Filipinler'deki birer ölüm vakasıyla dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 813'e yükseldi. - LONDRA

Kaynak: İHA
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