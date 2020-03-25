İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
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Prens Charles, İngiltere, Dünya

İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

25.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:06

İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Prens Charles'ın ofisinden yapılan açıklamada, 71 yaşındaki taht varisinin "hafif semptomlar gösterdiği, onun dışında sağlıklı olduğu ve son birkaç gündür evden çalıştığı" belirtildiView on euronews

İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Kaynak: Euronews.com

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İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

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