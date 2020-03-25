İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Prens Charles'ın ofisinden yapılan açıklamada, 71 yaşındaki taht varisinin "hafif semptomlar gösterdiği, onun dışında sağlıklı olduğu ve son birkaç gündür evden çalıştığı" belirtildiView on euronews