İngiltere ve Tayland arasındaki ticaretin artırılması amacıyla mutabakat zaptı imzalandı
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İngiltere ve Tayland arasındaki ticaretin artırılması amacıyla mutabakat zaptı imzalandı

Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi
İngiltere ve Tayland arasındaki ticaretin artırılması amacıyla mutabakat zaptı imzalandı

İngiltere ve Tayland arasındaki ticaret ve iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.

İngiltere ve Tayland arasındaki ticaret ve iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, iki ülke arasında Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) kurulduğu, İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss ile Tayland Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Bakanı Jurin Laksanawisit tarafından karşılıklı ticaretin artırılması amacıyla mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

Tayland'ın "Asya ekonomilerine açılan bir kapı" olarak değerlendirildiği belirtilen açıklamada, İngiltere ve Tayland arasındaki toplam ticaret hacminin geçen yıl 5 milyar sterlini geçtiği aktarıldı.

Açıklamada, mutabakat zaptıyla iki ülkede gıda, balıkçılık ve tarım ürünleri alanlarında ticareti engelleyebilecek unsurların ortadan kaldırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss, "2030 yılında küresel orta sınıfın yüzde 66'sı Asya'da olacak. Bu mutabakat, dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarıyla ilişkilerimizi derinleştirmek konusundaki kararlılığımızı ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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