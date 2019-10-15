İngiltere ve NATO operasyonun durmasını istedi; ABD, yaptırımların artabileceği uyarısı yaptı

15.10.2019 21:12

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği askeri operasyonun durması konusunda hemfikir oldukları bildirildi.



ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir üst düzey diplomat tarafından yapılan açıklamada ise ateşkesin Washington ve Ankara arasındaki ilişkilerin normalleşmesinde en önemli unsur olduğu bildirildi. Amerikalı diplomat, Ankara'ya yönelik yaptırımların artabileceği uyarısında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle