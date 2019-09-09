İngiltere ve İrlanda Brexit anlanlaşması için masaya oturdu ancak büyük ihtilaflar sürüyor

09.09.2019 17:15

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 31 Ekim'e kadar ülkesinin Avrupa Birliği'ndan (AB) mutlaka ayrılacağını (Brexit) vurgularken parlamentoda güç kaybetmesinin ardından İrlanda'ya gitti. İrlanda muhtemel bir anlaşmanın kilit noktasını oluşturuyor. İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ile görüşen Boris Johnson, "Bir (Brexit) anlaşması bulmak istiyorum. Bir anlaşmaya varmak istiyorum." dedi. İki başbakan Brexit için ortak zeminde buluşmasına rağmen büyük görüş ayrılıkları sürüyor.



İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası hükümetin AB bir anlaşmaya varamaması durumunda Brexit tarihinin ertelemesini zorunlu kılan yasa tasarısını geçtiğimiz hafta onayladı. Parlamentoda Başbakan Boris Johnson'ın erken seçim talebi reddedildi.Tasarıya göre İngiliz hükümeti 19 Ekim'e kadar AB ile Brexit anlaşması sağlayamazsa veya anlaşmasız ayrılık için parlamentonun onayını alamazsa, AB'den Brexit için 3 aylık erteleme talep etmek zorunda olacak. Tasarı, AB'nin farklı tarih teklif etmesi durumunda da bunu kabul veya ret yetkisinin İngiliz hükümetinde değil parlamentoda olmasını öngörüyor. Oylama sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson bu tasarının kendisini AB liderlerine teslim olmaya zorladığını ve Brexit müzakerelerini fiili olarak bitirdiğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle