İngiltere ve Hollanda savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçti
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İngiltere ve Hollanda savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçti

İngiltere ve Hollanda savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçti
Demirören Haber Ajansı / Cemhan Şen - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Boğazı'ndan arka arkaya geçen, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait savaş gemisi 'HMS Defender' ile Hollanda Donanması'na ait savaş gemisi 'HNLMS Evertsen', Ege Denizi'ne yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan arka arkaya geçen, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait savaş gemisi 'HMS Defender' ile Hollanda Donanması'na ait savaş gemisi 'HNLMS Evertsen', Ege Denizi'ne yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 14.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait D36 borda numaralı 'HMS Defender' ile Hollanda Donanması'na ait F805 borda numaralı savaş gemisi 'HNLMS Evertsen', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönükten sonra saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemileri, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Savaş gemilerine boğazı geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botlarıyla eşlik edildi. 


İngiltere ve Hollanda savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçti
İngiltere ve Hollanda savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçti
İngiltere ve Hollanda savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçti
İngiltere ve Hollanda savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçti
İngiltere ve Hollanda savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçti
İngiltere ve Hollanda savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçti
İngiltere ve Hollanda savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçti
İngiltere ve Hollanda savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan Şen

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