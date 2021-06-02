İngiltere ve Hindistan Arasında Serbest Ticaret Anlaşmaları Görüşmeleri Başlıyor
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İngiltere ve Hindistan Arasında Serbest Ticaret Anlaşmaları Görüşmeleri Başlıyor

İngiltere ve Hindistan Arasında Serbest Ticaret Anlaşmaları Görüşmeleri Başlıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

İngiltere ve Hindistan arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasının ön görüşmelerine bu sonbaharda başlanması planlanıyor.

İngiltere ve Hindistan arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasının ön görüşmelerine bu sonbaharda başlanması planlanıyor.

İngiltere'nin AB'den ayrılması sonrası, eski sömürgelerinden olan Hindistan'la daha çok yakınlaşma arzusu, İngiliz Başbakan Borsi Johnson ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından karşılıklı bir taahhütle taçlandırılmak isteniyor.

2019 yılında iki ülkenin yıllık toplam ticareti 33 milyar dolara yaklaşmışken, İngilizlerin bu ülkeye ihracatı viski, arama ve hizmetler sektöründe yoğunlaşıyorken, Hindistan'ın İngiltere'ye ihracatı özellikle tekstil ve hazır giyim üzerinde yoğunlaşıyor.

Kaynak: Fibre2fashion

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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