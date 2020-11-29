İngiltere ve Fransa yasa dışı göçle mücadele anlaşması imzaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

İngiltere ve Fransa yasa dışı göçle mücadele anlaşması imzaladı

29.11.2020 03:01 | Son Güncelleme: 29.11.2020 03:04
İngiltere ve Fransa yasa dışı göçle mücadele anlaşması imzaladı

İngiltere ve Fransa'nın, Manş Denizi üzerinden devam eden yasa dışı göçü durdurmak için yeni anlaşma imzaladığı bildirildi.

İngiltere ve Fransa'nın, Manş Denizi üzerinden devam eden yasa dışı göçü durdurmak için yeni anlaşma imzaladığı bildirildi.

İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Priti Patel ile Fransız mevkidaşı Gerald Darmanin arasında imzalanan anlaşma kapsamında Fransız sahillerinde devriye görevinde bulunan subay sayısının ikiye katlanacağı ve yasa dışı geçişin önlenmesi için yeni ekipmanların kullanılacağı belirtildi.

Açıklamada, sığınmacıları suç çetelerinden kurtarmak için Fransa'da uygun barınakların oluşturulmasına yönelik adımların desteklenmesi, göçmenlerin güvenli bir üçüncü ülkeye sığınma talebinde bulunmaları konusunda desteklenmesi, kaçakçılık ve yük trafiğine dayanan yasa dışı göç tehditlerinden kaçınmak için Fransa'nın kuzey ve batı sahillerindeki limanlarda sınır güvenliğinin arttırılması konularında anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Sağlık Bakanı Koca, müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı için imzalar atıldı
Sağlık Bakanı Koca, müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı için imzalar atıldı
Tam karantina mı geliyor? Emniyet, sosyal medyada yayılan iddialara yanıt verdi
Tam karantina mı geliyor? Emniyet, sosyal medyada yayılan iddialara yanıt verdi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Patel, anlaşmanın iki ülkenin Manş Denizi'ndeki yasa dışı geçişleri imkansız hale getirme çabalarındaki ileri bir adımı temsil ettiğini vurguladı.

Patel, "Fransız sahillerindeki daha fazla polis devriyesi ve iki ülke güvenlik kuvvetlerinin arasındaki istihbarat paylaşımı sayesinde Fransız sahillerini daha az terk eden sığınmacı görüyoruz." ifadesini kullandı.

Fransa'yla imzalanan anlaşmasının yanı sıra ülkede sağlam ve adil bir yeni iltica sistemi oluşturacaklarını aktaran Patel, bunun için gelecek yıl yeni yasa çıkarılacağı bilgisini paylaştı.

Patel yaptığı basın açıklamasında ise Fransız yetkililerin bu yıl 5 bin sığınmacının İngiltere'ye doğru yola çıkmasını engellediğini ve son on yılda İngiltere'nin göçle mücadele için Fransa'ya 150 milyon pound verdiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

İlgili Haberler

Kızılay, Coca-Cola ile iş birliği anlaşması imzaladı
Kızılay, Coca-Cola ile iş birliği anlaşması imzaladı
Son dakika haberi | Fransa'da güvenlik yasa tasarısı ve polis şiddeti protestosu
Son dakika haberi | Fransa'da güvenlik yasa tasarısı ve polis şiddeti protestosu
MSB: ' Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı'
MSB: " Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Murat Kurum Hulusi Akar Garo Paylan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sezen Aksu Ariana Grande İbrahim Tatlıses
Spor Orhun Ene Okan Buruk Fatih Terim Mbaye Diagne Christian Luyindama
Tüm Haberler Ölü Kaza Bursa İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere ve Fransa yasa dışı göçle mücadele anlaşması imzaladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 03:04:57. #1.14#
title