İngiltere ve AB'nin serbest ticaret anlaşması için 11 aylık süreci karşılıklı restleşmelerle başladı
Haberler » Dünya » İngiltere ve AB'nin serbest ticaret anlaşması için 11 aylık süreci karşılıklı restleşmelerle başladı - Haberler

İngiltere ve AB'nin serbest ticaret anlaşması için 11 aylık süreci karşılıklı restleşmelerle başladı

İngiltere'nin 31 Ocak tarihi itibariyle Avrupa Birliği'nden (AB) resmen ayrılması ile başlayan 11 aylık geçiş süreci taraflar arasında restleşmelerle ilerliyor. Anlaşma sağlanamazsa İngiltere AB nezdinde herhangi bir üçüncü ülke konumunda olacak.

04.02.2020 00:53 | Son Güncelleme: 04.02.2020 00:53
İngiltere ve AB'nin serbest ticaret anlaşması için 11 aylık süreci karşılıklı restleşmelerle başladı

'nin 31 Ocak tarihi itibariyle 'nden (AB) resmen ayrılması ile başlayan 11 aylık geçiş süreci taraflar arasında restleşmelerle ilerliyor.


İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit sonrası 3. günde ' Bir anlaşma ile AB'ye bağlanmamız için bir neden göremiyorum' açıklamasında bulunurken, AB baş müzakerecisi Michel Barnier, birliğin kalan 27 üyesinin anlaşmasız ayrılığın getirmesi muhtemel kaotik sonuçlardan kaçınmak için herşeyi kabul etmeye hazır olmadığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler