İngiltere ve AB'nin serbest ticaret anlaşması için 11 aylık süreci karşılıklı restleşmelerle başladı

04.02.2020 00:53 | Son Güncelleme: 04.02.2020 00:53

İngiltere'nin 31 Ocak tarihi itibariyle Avrupa Birliği'nden (AB) resmen ayrılması ile başlayan 11 aylık geçiş süreci taraflar arasında restleşmelerle ilerliyor.



İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit sonrası 3. günde ' Bir anlaşma ile AB'ye bağlanmamız için bir neden göremiyorum' açıklamasında bulunurken, AB baş müzakerecisi Michel Barnier, birliğin kalan 27 üyesinin anlaşmasız ayrılığın getirmesi muhtemel kaotik sonuçlardan kaçınmak için herşeyi kabul etmeye hazır olmadığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle