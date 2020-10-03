İngiltere ve AB Brexit sonrası ticaret anlaşması için görüşmeleri arttıracak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İngiltere ve AB Brexit sonrası ticaret anlaşması için görüşmeleri arttıracak

03.10.2020 20:25 | Son Güncelleme: 03.10.2020 20:30
İngiltere ve AB Brexit sonrası ticaret anlaşması için görüşmeleri arttıracak

İngiltere ve Avrupa Birliği (AB), Brexit sonrası bir ticaret anlaşmasına varmak için görüşmeleri arttıracak.

İngiltere ve Avrupa Birliği (AB), Brexit sonrası bir ticaret anlaşmasına varmak için görüşmeleri arttıracak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün video konferans ile görüştü. Görüşmenin ardından ortak açıklamada bulunan Johnson ve Leyen, AB ile İngiltere arasında ticari anlaşmaya varmanın önemli olduğu konusunda hemfikir olduklarını ifade etti. AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirten Johnson ve Leyen, görüşmelerde hala "önemli boşluklar" olduğunu aktardı. Baş müzakerecilere bu boşlukları doldurmaları için "yoğun şekilde çalışma" talimatı vereceklerini ifade eden Johnson ve Leyen, özellikle balıkçılık, hükümet yardımları ve yönetim alanlarındaki önemli boşlukların doldurulması için çalışılacağını açıkladı.

İngiltere'nin Baş Müzakerecisi Lord Frost ise yaptığı açıklamada, İngiltere ile AB arasındaki farklılıkları çözmek için çalışmaların gelecek hafta mümkün olan en kısa sürede başlayacağını ifade etti.

AB tarafı ise, İngiltere ile yapılacak anlaşmanın bu yılın sonuna kadar onaylanmasına yeterli süre bırakılması için Ekim ayı sonuna kadar imzalanması gerektiğini belirtti. - MANCHESTER

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Halil Sezai Ebru Gündeş Özge Özpirinçci
Spor Can Bartu Ryan Babel Mbaye Diagne Ali Palabıyık Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Ateş Otomobil Ermenistan Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere ve AB Brexit sonrası ticaret anlaşması için görüşmeleri arttıracak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 20:33:04. #1.14#
title