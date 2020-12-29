İngiltere ve AB arasındaki Brexit sonrası ticaret anlaşması yarın imzalanacak
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İngiltere ve AB arasındaki Brexit sonrası ticaret anlaşması yarın imzalanacak

29.12.2020 22:54 | Son Güncelleme: 29.12.2020 23:11
İngiltere ve AB arasındaki Brexit sonrası ticaret anlaşması yarın imzalanacak

İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında Brexit sonrası ticaret anlaşmasının yarın imzalanacağı duyuruldu.

İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında Brexit sonrası ticaret anlaşmasının yarın imzalanacağı duyuruldu.

Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında aylardır süren müzakerelerin ardından Brexit sonrası ticaret anlaşmasına varıldı. Avrupa Birliği Konseyi, taraflar arasında eşit rekabetin sağlanacağı ticaret anlaşmasının bugün üye ülkeler tarafından onaylandığını açıklayarak, anlaşmanın yarın imzalanacağını duyurdu. Henüz Avrupa Parlamentosu'nun resmi onayını almadığı için 1 Ocak'ta geçici olarak yürürlüğe gireceği belirtilen anlaşmanın, yarın AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından imzalanacağı belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, AB hükümetleri ile İngiltere arasındaki ilişkileri düzenleyecek olan ticaret anlaşmasının yarın imzalanacak olmasına yönelik yaptığı açıklamada, "Güçlerimizi birleştirerek, yılın kaotik dönüşünü önlemeyi başardık" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise dün AB ile İngiltere arasında imzalanacak olan Brexit sonrası ticaret anlaşmasını "yeni bir başlangıç" olarak nitelendirmişti.

AB'den resmi olarak 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere ile AB arasında 1 Ocak'tan itibaren geçici uygulanacak olan Brexit sonrası ticaret anlaşması ile taraflar arasında gümrük vergisi ve kota olmadan ticaret devam edecek. Avrupa Parlamentosu'nun anlaşmayı Şubat ayı sonuna kadar onaylaması bekleniyor.

VİETNAM İLE TRANS-PASİFİK TİCARİ ANLAŞMA

İngiltere Ticaret Bakanı Lizz Truss, İngiltere ve Vietnam arasında ticari bir anlaşma imzalandığını duyurdu. Truss, "Bugün Büyükelçilerimiz, Birleşik Krallık ve Vietnam arasında işletmelerin sürekliliğini sağlayan bir ticaret anlaşması imzaladı. Bu anlaşma kademeli olarak tarifelerin yüzde 99'unu ortadan kaldıracak. Trans-Pasifik İlişkileri için Kapsamlı ve Aşamalı Anlaşmaya (CPTPP) katılma yolunda ilerlerken, Vietnam ile hızla büyüyen ticari ilişkilerimizi geliştirmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

TÜRKİYE İLE DE ANLAŞMA SAĞLANDI

Türkiye ile İngiltere arasında da "Serbest Ticaret Anlaşması" imzalandı. Bakan Truss, Türkiye ile İngiltere arasında ticari anlaşmaya varılmasına yönelik Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile çalışmaktan memnuniyet duyduğunu ve ticari ilişkilerin ilerleyen sürecini görmek için sabırsızlandığını belirtti.

Bakan Pekcan ise, İngiltere ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasının, Türkiye-İngiltere ilişkileri bakımından önemli ve tarihi olduğunu ifade ederek, İngiltere ile Türkiye arasındaki ticari yapıda bir belirsizlik kalmayacağını aktardı.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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