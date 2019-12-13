İngiltere uyruklu 4 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
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İngiltere uyruklu 4 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, İngiltere uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini bildirdi.

13.12.2019 22:46 | Son Güncelleme: 13.12.2019 22:46
İngiltere uyruklu 4 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda Birleşik Krallık (İngiltere) uyruklu 4 YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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