İngiltere uyruklu 4 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, İngiltere uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini bildirdi.
13.12.2019 22:46 | Son Güncelleme: 13.12.2019 22:46
İçişleri Bakanlığı, İngiltere uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda Birleşik Krallık (İngiltere) uyruklu 4 YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği kaydedildi.
Kaynak: AA