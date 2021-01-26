İngiltere, ülkeye giriş yapacak olan herkese Covid-19 testi zorunluluğu getirdi
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İngiltere, ülkeye giriş yapacak olan herkese Covid-19 testi zorunluluğu getirdi

26.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:29
İngiltere, ülkeye giriş yapacak olan herkese Covid-19 testi zorunluluğu getirdi

İngiltere'de son 24 saatte 55 bin 761 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 316 bin 19'a ulaştı. İngiltere Başbakanı Johnson, Pazartesi günü itibariyle İngiltere'ye giriş yapacak olan herkesin Covid-19 test sonucu sunması gerektiğini söyledi.

İngiltere'de son 24 saatte 55 bin 761 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 316 bin 19'a ulaştı. İngiltere Başbakanı Johnson, Pazartesi günü itibariyle İngiltere'ye giriş yapacak olan herkesin Covid-19 test sonucu sunması gerektiğini söyledi.

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kaybı sayıları hızla artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 55 bin 761 Covid-19 vakasının tespit edildiği belirtilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 316 bin 19'a ulaştı. Ülkede son 24 saat içinde bin 280 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının da 87 bin 295'e ulaştığı belirtildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Pazartesi günü yerel saatle 04: 00 itibariyle İngiltere'ye giriş yapacak olan herkesin Covid-19 test sonucu sunması gerektiğini söyledi. İngiltere'ye gelecek kişilerin son 72 saat içinde Covid-19 testinin negatif sonuçlanması gerektiğini söyleyen Johnson, seyahat kısıtlamalarının bir ay boyunca süreceğini, ancak gerektiği takdirde uygulamanın uzatılabileceğini ifade etti.

Johnson, dün çeyrek milyon kişinin Covid-19 aşısı olduğunu belirterek ülkedeki aşılamanın ilerlediğini belirtti. Johnson, aşılardaki ilerleme nedeniyle insanların enfeksiyon riski konusunda kayıtsız olmamaları gerektiğini vurgulayarak, tedbirleri gevşetmenin sonuçlarının "ölümcül" olacağını söyledi.

Kaynak: Tourism Today

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