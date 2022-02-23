İngiltere, Ukrayna'ya multi-milyon dolarlık destek paketini açıkladı

İngiltere hükümeti bugün Ukrayna'ya verilecek multi-milyon dolarlık ekonomik destek paketini açıkladı. Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiltere'nin Ukrayna'yı desteklemek ve krizin ekonomik etkilerini azaltmak için 500 milyon dolara kadar krediyi garanti etmeye hazır olduklarını belirtti.

İngiltere hükümetinin açıklamasında " Başbakan'ın dün yaptığı açıklamanın ardından Birleşik Krallık, ekonomik istikrarı ve yolsuzlukla mücadele gibi hayati reformları destekleyecek projeler için Çok Taraflı Kalkınma Bankası'na (MDB) kredi garantisi sunmaya hazır" ifadeleri yer aldı.

ABD Başkanı Joe Biden, 19 Şubat'ta Ukrayna'nın savunması için 650 milyon dolarlık 'Javelin' füzeleri dahil askeri mühimmat sağladıklarını, daha önce de 500 milyon dolarlık insani yardım ve ekonomik destek verdiklerini belirterek 1 milyar dolar borç garantisi vereceklerini açıkladı.

Demirören Haber Ajansı - Dünya