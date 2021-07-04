İngiltere Ukrayna maç sonu İngiliz taraftarların sevinç gösterileri
Piccadilly Meydanından görüntüler Taraftarların sevinçleri Leicester Meydanından görüntüler LONDRA - İngiliz taraftarlar takımlarının Ukrayna'yı 4-0 yenerek yarı finale yükselmesini başkent Londra sokaklarında kutladı.
Piccadilly Meydanından görüntüler
Taraftarların sevinçleri
Leicester Meydanından görüntüler LONDRA - İngiliz taraftarlar takımlarının Ukrayna'yı 4-0 yenerek yarı finale yükselmesini başkent Londra sokaklarında kutladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar