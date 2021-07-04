İngiltere Ukrayna maç sonu İngiliz taraftarların sevinç gösterileri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İngiltere Ukrayna maç sonu İngiliz taraftarların sevinç gösterileri

Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Güncel

Piccadilly Meydanından görüntüler Taraftarların sevinçleri Leicester Meydanından görüntüler LONDRA - İngiliz taraftarlar takımlarının Ukrayna'yı 4-0 yenerek yarı finale yükselmesini başkent Londra sokaklarında kutladı.

Piccadilly Meydanından görüntüler

Taraftarların sevinçleri

Leicester Meydanından görüntüler LONDRA - İngiliz taraftarlar takımlarının Ukrayna'yı 4-0 yenerek yarı finale yükselmesini başkent Londra sokaklarında kutladı.

İngiltere Ukrayna maç sonu İngiliz taraftarların sevinç gösterileri
İngiltere Ukrayna maç sonu İngiliz taraftarların sevinç gösterileri
İngiltere Ukrayna maç sonu İngiliz taraftarların sevinç gösterileri
İngiltere Ukrayna maç sonu İngiliz taraftarların sevinç gösterileri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

Adı yasak aşk skandalına karışan eski Sağlık Bakanı Hancock'un istifasına Türk usulü kebaplı kutlama
Adı yasak aşk skandalına karışan eski Sağlık Bakanı Hancock'un istifasına Türk usulü kebaplı kutlama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Lütfü Türkkan Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş
Magazin Kartal Tibet Burak Özçivit Armağan Çağlayan Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mostafa Mohamed Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İngiltere Ukrayna maç sonu İngiliz taraftarların sevinç gösterileri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 00:51:40. #1.16#

title