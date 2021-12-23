İngiltere, Ukrayna konusunda Rusya'yı diyaloga çağırdı

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmasıyla oluşan durumdan çıkışın tek yolunun diyalog olduğunu ve Moskova'nın ocakta müzakerelere başlamaya hazır olduğu mesajını vermesinden memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Truss, yazılı açıklamasında, Kremlin'in Ukrayna ve NATO'ya karşı "saldırgan ve kışkırtıcı söylemi"ni kınadığını belirtti.

NATO'nun bir savunma ittifakı olduğunu vurgulayan Truss, Ukrayna'nın "Rus provokasyonu ve saldırganlığı" karşısında "övgüye değer" bir itidal sergilemeyi sürdürdüğünü ifade etti.

İngiliz Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Ukrayna sınırında ve yasa dışı olarak ilhak ettiği Kırım'daki askeri yığınağının kabul edilemez olduğunu belirterek "Herhangi bir Rus saldırısı büyük bir stratejik hata olur." dedi.

Ayrıca İngiltere'nin bir işgal durumunda müttefikleriyle beraber Rus çıkarları ve ekonomisini hedef alacak adımlar atacağı uyasında bulunan Truss, "Rusya için mevcut durumdan çıkmanın tek yolu diyalogdur ve Rusya'nın ocak ayında müzakerelere başlamaya hazır olduğu sinyallerini vermesini memnuniyetle karşılıyorum. Rus hükumetinin gerilimi düşürmesi ve ciddi şekilde görüşmeye başlaması gerekiyor." ifadesini kullandı.

AA / Hasan Esen - Son Dakika Haberleri

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