İngiltere Ukrayna'dan 200 Bin Sığınmacıya Kapı Araladı
DailyMotion.com - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Doğu Avrupa'ya giden İngiltere Başbakanı Boris Johnson Varşova'da yaptığı konuşmada, İngiltere'nin aile birleşimi göçmenlik düzenlemesinden söz etti ve İngiltere'de yaşayan Ukraynalılara müjde verdi.
Doğu Avrupa'ya giden İngiltere Başbakanı Boris Johnson Varşova'da yaptığı konuşmada, İngiltere'nin aile birleşimi göçmenlik düzenlemesinden söz etti ve İngiltere'de yaşayan Ukraynalılara müjde verdi
DailyMotion.com - Güncel