- İngiltere uçuşları durduruldu, Heatrow Havalimanı'nda bekleyiş başladı
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- İngiltere uçuşları durduruldu, Heatrow Havalimanı'nda bekleyiş başladı

21.12.2020 15:06 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:18

- İngiltere uçuşları durduruldu, Heatrow Havalimanı'nda bekleyiş başladı Korona virüsün mutasyona uğrayarak hızla yayıldığını açıklamasının ardından İngiltere'den uçuşların iptal edilmesiyle ülkenin en yoğun kullanılan Heatrow Havalimanı'nda uçuşu iptal olan yolcular beklemeye başladı.

- İngiltere uçuşları durduruldu, Heatrow Havalimanı'nda bekleyiş başladı

LONDRA - Korona virüsün mutasyona uğrayarak hızla yayıldığını açıklamasının ardından İngiltere'den uçuşların iptal edilmesiyle ülkenin en yoğun kullanılan Heatrow Havalimanı'nda uçuşu iptal olan yolcular beklemeye başladı.

İngiltere'nin korona virüsün mutasyona uğrayarak bulaşma hızının daha yüksek olduğunu açıklamasının ardından Avrupa Birliği ülkelerinde endişe arttı. İngiltere'nin açıklamasının ardından başta Almanya olmak üzere pek çok ülke İngiltere'ye yapılan tüm uçuşları durdurdu. Pazar günü Hollanda, Fransa, İtalya ve İrlanda'dan sonra Belçika, Portekiz, Bulgaristan, Litvanya, Letonya, Estonya, gibi birçok Avrupa ülkesi sınırlarını İngiltere'ye kapatırken aynı zamanda Türkiye, Hong Kong, Kanada ve Suudi Arabistan da İngiltere'den yapılan seyahatler yasaklandı.

Ülkelerin İngiltere'den olan uçuşlarını durdurmasının ardından ülkenin en yoğun şekilde kullanılan Heatrow Havalimanı'nda uçuşları iptal olan yolcularla doldu taştı. Uçuşlarının iptal edildiğini öğrenen bazı yolcular firma yetkililerine ulaşmaya çalıştı. Alınan önlemler kapsamında sadece uçuşlara izin verilen ülkelerin yolcuları havalimanı içerisine alınırken, Türk Hava Yolları yaptığı açıklamada alınan karar doğrultusunda Türkiye'ye olan uçuşların ileriki bir tarihe kadar durdurulduğunu belirtti.

- İngiltere uçuşları durduruldu, Heatrow Havalimanı'nda bekleyiş başladı
- İngiltere uçuşları durduruldu, Heatrow Havalimanı'nda bekleyiş başladı
- İngiltere uçuşları durduruldu, Heatrow Havalimanı'nda bekleyiş başladı
- İngiltere uçuşları durduruldu, Heatrow Havalimanı'nda bekleyiş başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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