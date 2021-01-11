İngiltere-Türkiye Yolunda Corona Tedbirleri
11.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:51
Mutasyonlu Corona virüsü nedeniyle Türkiye'nin kapılarını İngiltere'ye kapatması bu ülkede yaşayan Türk göçmenlerin yolculuk planlarını bozdu.
Mutasyonlu Corona virüsü nedeniyle Türkiye'nin kapılarını İngiltere'ye kapatması bu ülkede yaşayan Türk göçmenlerin yolculuk planlarını bozdu. Seferler askıya alınmadan hemen önce, yılbaşı tatili için Türkiye'ye gidip dönen Damla Şen, yolculuk deneyimlerini Londra muhabirimiz Barış Çimen'e anlattı
Kaynak: DailyMotion.com