İngiltere-Türkiye Yolunda Corona Tedbirleri
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İngiltere-Türkiye Yolunda Corona Tedbirleri

11.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:51

Mutasyonlu Corona virüsü nedeniyle Türkiye'nin kapılarını İngiltere'ye kapatması bu ülkede yaşayan Türk göçmenlerin yolculuk planlarını bozdu.

Mutasyonlu Corona virüsü nedeniyle Türkiye'nin kapılarını İngiltere'ye kapatması bu ülkede yaşayan Türk göçmenlerin yolculuk planlarını bozdu. Seferler askıya alınmadan hemen önce, yılbaşı tatili için Türkiye'ye gidip dönen Damla Şen, yolculuk deneyimlerini Londra muhabirimiz Barış Çimen'e anlattı

İngiltere-Türkiye Yolunda Corona Tedbirleri

Kaynak: DailyMotion.com

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