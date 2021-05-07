İngiltere Türkiye'yi 'kırmızı listeye' dahil etti

İngiltere Ulaştırma Bakanı Ulaştırma Bakanı Grant Shapps,Türkiye'yi gelişlerde 10 gün otelde karantina zorunluluğu uygulanan 'kırmızı listeye' dahil etme kararı aldıklarını açıkladı.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Ulaştırma Bakanı Grant Shapps,Türkiye'yi gelişlerde 10 gün otelde karantina zorunluluğu uygulanan 'kırmızı listeye' dahil etme kararı aldıklarını açıkladı.

İngiltere, Türkiye'yi gelişlerde 10 gün otelde karantina zorunluluğu uygulanan "kırmızı listeye" dahil ettiğini açıkladı. Açıklama, İngiltere Ulaştırma Bakanı Ulaştırma Bakanı Grant Shapps'tan geldi. Shapps yaptığı açıklamada, 12 Mayıs Çarşamba günü yerel saatle 04: 00 itibarıyla Türkiye'nin dahil olduğu Nepal ve Maldivler'in de kırmızı listeye ekleneceğini kaydetti. Shapps, uygulama ile ilgili olarak," Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin 10 gün boyunca, masraflarını kendileri karşılayarak ev yerine otelde karantinada kalmaları ve bu otel konaklamasının bin 750 sterlinlik (yaklaşık 20 bin 200 liralık) masrafını da yolcuların karşılaması gerekiyor." dedi. Londra hükümetinin, kırmızı listeye aldığı ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra BAE, Arjantin, Brezilya'nın da olduğu toplam 40 ülke bulunuyor.

"İNGİLİZ TARAFTARLARI İSTANBUL'DAKİ MAÇA GİTMEMELİ"

İngiliz Bakan Shapps, Manchester City ile Chelsea arasında 29 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gitmemeleri gerektiği konusunda İngiliz taraftarlara çağrıda bulundu. İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği de alınan kararla ilgili olarak resmi Twitter hesabından "12 Mayıs Çarşamba 04: 00'ten (İng.saati) itibaren, son 10 günde Türkiye'de bulunmuş veya Türkiye üzerinden geçiş yapmış, oturum izni olan Britanya, İrlanda & üçüncü ülke vatandaşlarının hükümet onaylı bir tesiste 10 gün karantinada kalmaları gerekecek. Son 10 gün içinde Türkiye'de bulunmuş veya Türkiye üzerinden geçiş yapan diğer ziyaretçilerin İngiltere'ye girişi reddedilecektir" paylaşımında bulundu.

FRANSA'DAN DA BENZER KARAR

Öte yandan, Fransa hükümetinden benzer bir karar çıktı. Fransa Ulaştırma Bakanlığı müsteşarının Fransız basınına verdiği demeçte, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Türkiye dahil 7 ülkeden daha geleceklerin 10 gün karantinaya alınmasını zorunlu hale getirdiklerini belirtti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TAKİPTE

İngiltere'nin Türkiye'yi gelişlerde 10 gün otelde karantina zorunluluğu uygulanan "kırmızı listeye" dahil etme kararının, Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.Ankara'daki diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanlığı'nın Londra hükümeti ile temas halinde olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı