İngiltere Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı mı son dakika? İngiltere'ye seyahat kısıtlaması var mı?

Koronavirüsle mücadele kapsamında pek çok ülke birbirinden farklı kararlar aldı. Bunlardan biri de İngiltere'nin Türkiye'den gelen ziyaretçilere veya vatandaşlara dair verdiği kararlardı. Peki, İngiltere Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı mı son dakika? İngiltere'ye seyahat kısıtlaması var mı?

İngiltere Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı mı son dakika? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Pandemi öncesinde ülkemize en fazla turist gönderen ülkeler listesinde üçüncü sırada yer alan İngiltere'nin son kararları nedir? İngiltere'ye seyahat kısıtlaması var mı?

İNGİLTERE TÜRKİYE'Yİ KIRMIZI LİSTEDEN ÇIKARDI MI SON DAKİKA?

İngiltere, koronavirüs önlemleri kapsamında kırmızı listeye koyduğu Türkiye'ye seyahat engelini kaldırmaya hazırlanıyor. Mayıs ayından bu yana uygulanan kırmızı liste kararının esnetilmesiyle; aşılarını olan İngilizlere tatillerinden dönüşte herhangi bir karantina zorunluluğu getirilmeyecek.

The Times gazetesinde pazar günü yayımlanan habere göre uzmanlar, şu anda kırmızı listede bulunan Türkiye'nin turuncu listeye alınmasını bekliyor. Gazeteye konuşan analist Tim White, Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılmak için bekleyen "baş adaylardan" olduğunu ifade etti.

LİSTELERDEKİ ŞARTLAR VE ÜLKELER

Sarı liste; Yetişkin ve çocuklar için gelmeden önce negatif test sonucu isteniyor ve 10 günlük izolasyon şartı bulunuyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Bahamalar, Bahreyn, Kanada, Kıbrıs, Fransa, Yunanistan, Hindistan, İtalya, Jamaika, Japonya, Mauritius, Hollanda, Portekiz, Katar, İspanya, Saint Lucia, İsveç, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri

Kırmızı liste; Ülkelerinden gelenlerin ellerinde negatif sonuçlu testleri ile gelmeleri ve geldikten sonra 10 gün boyunca €2,285 maliyetli karantina otelinde kalma zorunluluğu bulunuyor.

Arjantin, Brezilya, Küba, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Mısır, Gürcistan, Endonezya, Kenya, Réunion, Maldivler, Meksika, Mayotte, Nepal, Pakistan, Panama, Peru, Filipinler, Seyşeller, Güney Afrika, Tunus, Türkiye Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Yeşil liste: Negatif test sonucu ile gelmeleri istenen vatandaşlardan, belli aralıklarla PCR testi isteniyor. Ancak test sonucu pozitif çıkmadığı sürece herhangi bir karantina ya da izolasyon zorunluluğu bulunmuyor.

Anguilla, Antigua ve Barbuda, Avustraya, Avusturya, Barbados, Bermuda, Bulgaristan, Cayman Adaları, Hırvatistan, Dominika, Cebelitarık, Almanya, Grenada, Hong Kong, İzlanda, İzlanda, İsrail, Letonya, Madeira, Malta, Monserrat, Yeni Zelanda, Norveç, Romanya, Singapur, Slovakya, Slovenya, Turks ve Caicos Adaları.