İngiltere, Türkiye ve Polonya'yı karantina listesine ekledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İngiltere, Türkiye ve Polonya'yı karantina listesine ekledi

01.10.2020 19:42 | Son Güncelleme: 01.10.2020 20:00
İngiltere, Türkiye ve Polonya'yı karantina listesine ekledi

İngiltere, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Türkiye ve Polonya'dan gelen yolculara 14 günlük karantina şartı getirdi.

İngiltere, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Türkiye ve Polonya'dan gelen yolculara 14 günlük karantina şartı getirdi.

İngiltere, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında haftalık olarak seyahat listesini güncellemeye devam ediyor. Ulaştırma Bakanı Grant Shapps bugün yaptığı açıklamada, Türkiye ve Polonya'dan İngiltere'ye gelen yolculara Cumartesi günü yerel saatle 04.00'den itibaren 14 günlük karantina şartı getirildiğini duyurdu. Shapps ayrıca, Karayipler'de bulunan Bonaire, St Eustatius ve Saba Adaları'nın da karantina listesine eklendiğini açıkladı. İngiltere, 100 bin kişide 20 enfeksiyon oranına sahip ülkeleri karantina listesine eklerken, Polonya'da son 2 haftada bu oran 100 bin kişide 36 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan İngiltere'de toplam vaka sayısı 460 bin 178'e, toplam can kaybı ise 42 bin 202'e ulaştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Volkan Bozkır Angela Merkel Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Ajda Pekkan Özlem Yıldız
Spor Can Bartu Ryan Babel Fatih Terim Mbaye Diagne Sergen Yalçın
Daha Fazla İzmir Bakan Kocaeli Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere, Türkiye ve Polonya'yı karantina listesine ekledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 20:00:46. #1.14#
title