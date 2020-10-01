İngiltere, Türkiye ve Polonya'yı karantina listesine ekledi

İngiltere, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Türkiye ve Polonya'dan gelen yolculara 14 günlük karantina şartı getirdi.

İngiltere, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Türkiye ve Polonya'dan gelen yolculara 14 günlük karantina şartı getirdi.

İngiltere, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında haftalık olarak seyahat listesini güncellemeye devam ediyor. Ulaştırma Bakanı Grant Shapps bugün yaptığı açıklamada, Türkiye ve Polonya'dan İngiltere'ye gelen yolculara Cumartesi günü yerel saatle 04.00'den itibaren 14 günlük karantina şartı getirildiğini duyurdu. Shapps ayrıca, Karayipler'de bulunan Bonaire, St Eustatius ve Saba Adaları'nın da karantina listesine eklendiğini açıkladı. İngiltere, 100 bin kişide 20 enfeksiyon oranına sahip ülkeleri karantina listesine eklerken, Polonya'da son 2 haftada bu oran 100 bin kişide 36 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan İngiltere'de toplam vaka sayısı 460 bin 178'e, toplam can kaybı ise 42 bin 202'e ulaştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı