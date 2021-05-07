İngiltere, Türkiye ve Maldivler'i kırmızı listeye aldı
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İngiltere, Türkiye ve Maldivler'i kırmızı listeye aldı

İngiltere, Türkiye ve Maldivler'i kırmızı listeye aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere hükümeti, korona virüs salgını kapsamında uluslararası seyahatlere kısıtlama getirerek, Türkiye ve Maldivler'in "yüksek riskli" ülkelerin bulunduğu kırmızı listeye alındığını duyurdu.

İngiltere hükümeti, korona virüs salgını kapsamında uluslararası seyahatlere kısıtlama getirerek, Türkiye ve Maldivler'in "yüksek riskli" ülkelerin bulunduğu kırmızı listeye alındığını duyurdu.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uluslararası seyahatlere yönelik kısıtlamalar uygulayan İngiltere hükümeti, bugün Türkiye'yi seyahat listesinde orta riskli gruptan çıkararak, en yüksek riskli grup olan kırmızı listeye aldı. Türkiye'nin yanı sıra Maldivler'in de kırmızı listeye alındığı açıklandı.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, kırmızı listedeki ülkelerin "en aşırı durumlar dışında ziyaret edilmemesi gereken ülkeler" olduğunu ifade etti.

Yeşil Liste de açıklandı

Shapps, uluslararası seyahatlerde hükümetin belirlediği "yeşil listeyi" de açıkladı. Yeşil listede bulunan ülkelerden gelen kişilerin ev veya otel karantinası uygulaması zorunluluğu bulunmuyor. Yolcuların İngiltere'ye varışlarından sonra 2 gün içinde Covid-19 testi olmaları ve testleri pozitif çıkarsa kendilerini izole etmeleri bekleniyor.

Şu anda yeşil listede Avustralya, Brunei, Falkland Adaları, Faroe Adası, Cebelitarık, İzlanda, İsrail, Yeni Zelanda, Portekiz, Singapur, Güney Georgia Adası ve St Helena Adası bulunuyor.

TOPLAMDA 43 ÜLKE KIRMIZI LİSTEDE

İngiltere hükümetinin, "yüksek riskli" olarak nitelendirdiği "kırmızı listede" Türkiye de dahil olmak üzere toplamda 43 ülke bulunuyor. Listedeki ülkeler arasında ayrıca Brezilya ve Hindistan gibi korona virüs mutasyonlarının görüldüğü ülkeler de bulunuyor. Listenin geri kalanında ise Afrika ve Güney Amerika ülkeleri yer alıyor.

İngiltere'de kısıtlamaların gevşetilmesine yönelik bir sonraki hedef olan 17 Mayıs'tan itibaren uluslararası seyahatlerin yeniden gerçekleştirilebilmesi için, ülkelerdeki enfeksiyon riskine göre karantina süreci belirleniyor. Hükümetin belirlediği "kırmızı liste" kurallarına göre, bu ülkelerden İngiltere'ye gelen yolcuların 10 gün boyunca zorunlu otel karantinasına girmesi gerekiyor.

Hükümetin belirlediği otel veya tesislerde 10 gün boyunca kişilerin kendi masraflarını karşılaması gerekirken, otel ücretinin ise bir kişi için bin 700 sterlin olarak açıklanmıştı. Öngörülen otel karantinasını uygulamayan kişiler için 10 bin sterline kadar para cezası uygulanacağı ve yolcu formlarında seyahat geçmişlerini yanlış beyan eden kişilere ise 10 yıla kadar hapis cezası uygulanacağı da daha önce duyurulmuştu.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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