İngiltere, Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasından memnun
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İngiltere, Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasından memnun

28.01.2021 16:21 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:24
İngiltere, Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasından memnun

İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasını ve tarafların görüşmelere devam edeceklerini taahhüt etmelerini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasını ve tarafların görüşmelere devam edeceklerini taahhüt etmelerini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Morton, Twitter hesabından, Türkiye ve Yunanistan arasında 25 Ocak'ta 61. turu tamamlanan istikşafi görüşmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

İngiltere'nin bölgesel gerilimlerin azaltılması için her iki ülkenin istikşafi görüşmelere yeniden başlamasını ve görüşmeleri devam ettirmeye yönelik taahhütte bulunmalarını memnuniyetle karşıladığını belirten Morton, görüşmelerin Doğu Akdeniz'in istikrarı ve refahı için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin 61. turu 25 Ocak'ta İstanbul'da tamamlanmış, görüşmelerde mevcut durum, son gelişmeler ve atılabilecek adımların ele alındığı bildirilmişti.

Taraflar, bir sonraki istikşafi görüşmelerin Atina'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı. ?????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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