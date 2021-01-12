İngiltere, Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin başlayacak olmasından memnun

İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, Türkiye ve Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin yeniden başlayacak olmasını memnuniyetle karşıladıklarını, bunun Doğu Akdeniz'de istikrarın tesis edilmesine yardımcı olacağını bildirdi.

İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, Türkiye ve Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin yeniden başlayacak olmasını memnuniyetle karşıladıklarını, bunun Doğu Akdeniz'de istikrarın tesis edilmesine yardımcı olacağını bildirdi.

Morton, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ve Yunanistan'ı "İngiltere'nin yakın dostları ve NATO'daki güçlü müttefikleri" şeklinde niteledi.

Her iki ülkenin de Ege'de yaşanan gerginliklere bir çözüm bulmak için müzakerelere yeniden başlama kararını olumlu bulduklarını kaydeden Morton, "Bu, Doğu Akdeniz'de istikrar ve refahın tesis edilmesine yardımcı olacaktır." dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turunun 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacağı bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen