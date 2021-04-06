İngiltere Türkiye'den gelen yolcular için şartları değiştirdi
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İngiltere Türkiye'den gelen yolcular için şartları değiştirdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İngiltere Türkiye'den gelen yolcular için şartları değiştirdi

KORONAVİRÜS mücadele kapsamında 15 Nisan'da Covid-19 aşı pasaportu uygulamasına geçmeye hazırlanan İngiltere, direkt uçuş olmadığı için başka ülkeden aktarmalı olarak Türkiye'den gelen yolcular için de şartlarını yeniledi.

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KORONAVİRÜS mücadele kapsamında 15 Nisan'da Covid-19 aşı pasaportu uygulamasına geçmeye hazırlanan İngiltere, direkt uçuş olmadığı için başka ülkeden aktarmalı olarak Türkiye'den gelen yolcular için de şartlarını yeniledi.

İngiltere'nin Türkiye'den gelen yolcular için uyguladığı yeni şartlara, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından paylaşılan 'Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Ülkelere Giriş Tablosu'nda' yer verildi. SHGM'nin paylaşımında, "Türkiye'den İngiltere'ye gelen 11 yaş ve üstü kişilerin uçuştan önceki 3 takvim günü içinde yapılmış negatif COVID-19 antijen, LAMP, nükleik asit veya PCR test sonucu ibrazı gerekmektedir. 10 günlük karantina uygulanacak. 2'nci ve 8'nci günlerde masrafları kişi tarafından karşılanmak üzere Covid-19 testi yapılacak. Ülkeye girişten önce doldurulacak bir form aracılığı ile karantina oteli ve yapılacak 2 Covid testi için rezervasyon numara bilgileri talep edilecek." denildi.

DAHA ÖNCE 72 SAAT ÖNCEDEN ALINAN PCR TESTİ YETERLİYDİ

İngiltere daha önce Türkiye'den gelen yolcular için kendi beyan edecekleri adreste, bir adres beyan edemezlerse devlet tarafından gösterilecek yerlerde 10 günlük karantina uyguluyordu. 11 yaş üstü yolculardan seyahatlerinden en fazla 72 saat öncesine ait negatif test sonucunu talep ediyordu.

İNGİLTERE'DEN TÜRKİYE'YE HAVAYOLUYLA GİRİŞ MÜMKÜN DEĞİL

Salgın önlemleri kapsamında İngiltere'den Türkiye'ye direkt uçuş seferleri yapılmıyor. İngiltere'den üçüncü ülkelerden son 10 gün içerisinde Türkiye'ye gelen yolcular 10 gün ev karantinasına alınıyor. 7'nci günde PCR testi negatif çıkanların karantinası sona eriyor.  


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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