İngiltere, Türk askerlerinin şehit edildiği saldırıyı kınadı
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İngiltere, Türk askerlerinin şehit edildiği saldırıyı kınadı

İngiltere'nin Orta Doğu sorumlusu Devlet Bakanı Andrew Murrison, Esad rejiminin düzenlediği, 7 Türk askerinin şehit edildiği saldırıyı kınadı.

04.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:08
İngiltere, Türk askerlerinin şehit edildiği saldırıyı kınadı

'nin sorumlusu Devlet Bakanı Andrew Murrison, Esad rejiminin düzenlediği, 7 Türk askerinin şehit edildiği saldırıyı kınadı.

Andrew Murrison sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Esad rejiminin İdlib'deki saldırılarını ve Suriyeli siviller ile Türk askerlerinin 'kabul edilemez' can kayıplarını kınıyorum. Suriye rejimi ve destekçisi Rusya'yı, üzerinde anlaşmaya varılan ateşkeslere bağlı kalmaya ve gerginlikleri azaltmak için acilen harekete geçmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
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