İngiltere Ticaret Bakanlığı: Türkiye ve İngiltere yarın serbest ticaret anlaşması imzalayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İngiltere Ticaret Bakanlığı: Türkiye ve İngiltere yarın serbest ticaret anlaşması imzalayacak

28.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:10
İngiltere Ticaret Bakanlığı: Türkiye ve İngiltere yarın serbest ticaret anlaşması imzalayacak

İngiltere Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile yarın serbest ticaret anlaşması imzalanacağını bildirdi.

İngiltere Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile yarın serbest ticaret anlaşması imzalanacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İngiltere, Avrupa Birliği (AB) vardığı anlaşmanın ardından ilk serbest ticaret anlaşmasını yarın Türkiye ile imzalayacak.

İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss, Türkiye ile imzalanacak anlaşmanın ilk aşamada iki ülke arasındaki mevcut ticaret koşullarını korumayı amaçladığını bildirdi.

Anlaşmanın İngiltere'de imalat sanayiinde, otomotivde ve çelik sanayiinde binlerce istihdam için güvence temin edeceğini vurgulayan Truss, "Türkiye ile daha ihtiraslı, iki ülkeye özgü bir ticaret anlaşmasını yakın gelecekte imzalamak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile imzalanacak anlaşma, İngiltere'nin Brexit sonrası imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları içinde ticari hacim bakımında 5. sırada yer alacak.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 19 milyar sterlin düzeyinde seyrediyor.

İngiltere, AB ile 24 Aralık'ta Brexit sonrası serbest ticaret anlaşmasına varmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Fahriye Evcen Murat Dalkılıç
Spor Ryan Babel Erol Bulut Cüneyt Çakır Samet Aybaba Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza Elazığ Oyunlar Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere Ticaret Bakanlığı: Türkiye ve İngiltere yarın serbest ticaret anlaşması imzalayacak | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 13:21:02. #1.14#
title