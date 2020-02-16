İngiltere Temyiz Mahkemesi İslami nikahı geçersiz kıldı

16.02.2020 09:47 | Son Güncelleme: 16.02.2020 09:47

İngiltere'de Temyiz Mahkemesi, dini nikah kıyarak İslami kurallara göre evlenmiş bir çiftin yasal olarak boşanmasına olanak tanıyan mahkeme kararını iptal etti.



Yerel basında yer alan haberlere göre, Nasreen Akhter ve Mohammed Shabaz Khan çifti 1998 yılında, Londra'da bir imam ve yaklaşık 150 davetlinin katıldığı İslami nikahla evlendi. Dini nikah sonrası eşlerden Akhter yasal nikah talep etse de bu talebi gerçekleşmedi. Birliktelikleri esnasında 4 çocuğu olan çift 2016 yılında ayrıldı. Euronews.com'da Görüntüle