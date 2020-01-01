İngiltere: Tecavüz davası nedeniyle Güney Kıbrıs'ı boykot çağrısı

01.01.2020 21:52 | Son Güncelleme: 01.01.2020 21:52

İngiltere'de, bir İngiliz turistin Güney Kıbrıs'ta mağduru olduğu tecavüz davasında suçlu bulunmasına tepki olarak, Kıbrıs'a yönelik boykot kampanyası başlatıldı.



Güney Kıbrıs'ta 12 İsraillinin tecavüzüne uğradığını belirten ancak Güney Kıbrıs mahkemesi tarafından yalan beyandan suçlu bulunan 19 yaşındaki İngiliz kadının annesi de boykot kampanyasına desteğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle