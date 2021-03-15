İngiltere, Suriye rejiminden 6 kişiyi yaptırım listesine aldı
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İngiltere, Suriye rejiminden 6 kişiyi yaptırım listesine aldı

15.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:50
İngiltere, Suriye rejiminden 6 kişiyi yaptırım listesine aldı

İngiltere, Suriye Dışişleri Bakanı, rejimin lideri Beşşar Esed'in danışmanı ve Cumhuriyet Muhafızları Komutanı dahil 6 üst düzey rejim mensubu ve destekçisine yaptırım kararı aldı.

İngiltere, Suriye Dışişleri Bakanı, rejimin lideri Beşşar Esed'in danışmanı ve Cumhuriyet Muhafızları Komutanı dahil 6 üst düzey rejim mensubu ve destekçisine yaptırım kararı aldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye diktatörü Beşşar Esed'in yakın müttefiklerini" hedef alan yaptırımların, bu kişilerin işledikleri suçlardan sorumlu tutulmaları gerektiğine dair net mesaj vermek amacıyla alındığı belirtildi.

Karar kapsamında Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Esed'in danışmanı Luna Şibil, iş insanları Yasser İbrahim ile Muhammed El Katırcı, Cumhuriyet Muhafızları Komutanı Malik Alia ve rejim ordusu komutanı Zayid Salih'e seyahat yasağı getirildiği ve bu kişilerin İngiltere'deki mal varlıklarının dondurulduğu kaydedildi.

Yaptırımların Suriye'de gösterilerin başlamasının 10. yıl dönümüne denk geldiğine dikkat çekilen açıklamada, "Esed rejimi, kimyasal silahların korkunç bir şekilde kullanımı da dahil olmak üzere Suriyelilere yönelik vahşet ve şiddet uygulamaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 10 yıldır süren şiddet olaylarında yarım milyondan fazla kişinin öldüğü, 11 milyon kişinin de evlerini terk ettiği, temel altyapılar, hastaneler ve okulların düzenli olarak saldırıya uğradığı vurgulandı.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrıldıktan sonra ilk kez Suriye ile ilgili yaptırım kararı aldığına dikkat çekilen açıklamada, AB ile daha önce de 353 kişi ve kurumun yaptırım listesine eklendiği hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Esed rejiminin reform talep ettikleri için Suriye halkına karşı 10 yıldır vahşet uyguladığını belirterek "Bugün 6 rejim üyesini, korumaları gereken vatandaşlara yönelik toplu saldırılardan sorumlu tutuyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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