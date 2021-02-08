İngiltere Stratejik Kuvvetler Komutanı: "İngiltere'nin düşmanları, sosyal medyayı toplumun dokusunu parçalamak için kullanıyor"
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İngiltere Stratejik Kuvvetler Komutanı: "İngiltere'nin düşmanları, sosyal medyayı toplumun dokusunu parçalamak için kullanıyor"

08.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:40
İngiltere Stratejik Kuvvetler Komutanı:

İngiltere Stratejik Kuvvetler Komutanı General Patrick Sanders, İngiltere'nin düşmanlarının sosyal medyayı, toplumun dokusunu parçalamak için kullanmaya çalıştığını belirtti.

İngiltere Stratejik Kuvvetler Komutanı General Patrick Sanders, İngiltere'nin düşmanlarının sosyal medyayı, toplumun dokusunu parçalamak için kullanmaya çalıştığını belirtti.

Sanders, Sky News kanalının podcast yayınında yaptığı açıklamada, yurt dışı kaynaklı tehdidin, enerji santrallerinin hedef alındığı filmlerdeki gibi olmadığını dile getirdi.

Gerçek gücün sabotajlarda değil etki oluşturmada olduğunu kaydeden Sanders, "Gördüğünüz şey; düşmanlarımız ve rakiplerimizin sosyal medya gibi daha ütopik bir toplum yaratması amaçlanan araçları, komplo teorilerini körüklemek, toplumda bölünme oluşturmak ve sosyal dokuyu parçalamak için bize karşı kullanmaları." dedi.

Sanders, işin bazı toplumlarda bir iç savaşı körüklemeye kadar vardığına işaret etti.

Siber savunmanın, ordunun ülkedeki demokratik süreçleri koruma yollardan biri olduğunu ifade eden Sanders, Rusya ve Çin gibi ülkelerin amaçlarını gerçekleştirmek için askeri olmayan araçlara geçtiğine dikkati çekti.

Sanders, "Artık en önemli silahların mutlaka kurşun atması gerekmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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