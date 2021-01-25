İngiltere, Sri Lanka'da Kovid-19 kurbanı Müslümanların cesetlerinin zorla yakılmasından endişeli
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İngiltere, Sri Lanka'da Kovid-19 kurbanı Müslümanların cesetlerinin zorla yakılmasından endişeli

25.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:45
İngiltere, Sri Lanka'da Kovid-19 kurbanı Müslümanların cesetlerinin zorla yakılmasından endişeli

İngiltere'nin Sri Lanka Yüksek Komiseri Sarah Hulton, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölen Müslümanların cesetlerinin zorla yakılması konusunu ülke yönetimiyle görüştüklerini bildirdi.

İngiltere'nin Sri Lanka Yüksek Komiseri Sarah Hulton, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölen Müslümanların cesetlerinin zorla yakılması konusunu ülke yönetimiyle görüştüklerini bildirdi.

Hulton, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İngiltere, Kovid-19 kurbanının zorla yakılması dahil insan haklarıyla ilgili endişelerini Sri Lanka'yla görüşüyor." dedi.

Hulton, bu konuda gelecek hafta bir Birleşmiş Milletler (BM) raporunun da yayımlanacağını bildirdi.

20 günlük bebek yakıldı

Sri Lanka'da geçen sene mart ayında alınan kararın ardından aralarında 20 günlük bir bebeğin de olduğu 100'den fazla Müslümanın cesedi ailelerine verilmeden yakılmıştı.

Uygulamaya tepki gösteren Müslümanların açtığı dava, Aralık 2020'de Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmişti.

Sri Lanka Sağlık Bakanlığı, cesetlerden yer altı sularına virüs bulaşabileceğini iddia ederek uygulamayı savunmuş, Dünya Sağlık Örgütü böyle bir tehlike bulunmadığını açıklamıştı.

Halkın çoğunluğu Budist olan Sri Lanka'da nüfusun yaklaşık yüzde 9'unu Müslümanlar ve yaklaşık yüzde 7'sini Hristiyanlar oluşturuyor. Ülkede, şimdiye kadar 65 binden fazla Kovid-19 vakası ve 283 ölüm kayda geçti.

İnsan hakları örgütleri, cesetleri yakma politikasının, Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa liderliğindeki Budist çoğunluk hükümetinin, ülkenin Müslüman toplumuna yönelik sürdürdüğü saldırının bir parçası olduğunu söylüyor.

Rajapaksa, Nisan 2020'de kiliseler ve lüks otellere yönelik saldırıların ardından oluşan Müslüman karşıtı bir ortamda göreve gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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