İngiltere sokaklarında sessizlik devam ediyor İngiltere'de korona virüs salgını nedeni ile başkent Londra sokaklarında sessizlik devam ediyor.

İngiltere'de korona virüs salgını nedeni ile başkent Londra sokaklarında sessizlik devam ediyor.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da salgın nedeni ile sokaklara sessizlik hakim olurken, insanların zorunlu ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmadıkları görülüyor. İngiltere'de salgın nedeni ile hayat durma noktasına gelirken, ülkenin ünlü alışveriş caddeleri ise boş kaldı. Ülkede salgın nedeni ile okullar, restoranlar, barlar gibi insanların toplu bir şekilde bir araya geldiği işletmeler kapatılırken, kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Ülkede sağlık çalışanları ise ekipman eksikliği nedeni ile zor günler geçirirken, 3 hemşire koruyucu kıyafet bulamadıkları için çöp poşetlerini koruyucu kıyafet olarak kullanmış ardından hemşirelerde korona virüs tespit edilmişti. Ülkede yayılmaya devam eden salgın kraliyet ailesine de bulaşmış 25 Mart'ta Galler Prensi Charles'ın korona test sonucu pozitif çıkmıştı. Kraliyet ailesinin ardından 27 Mart'ta İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın korona testi de pozitif çıkarken, Johnson, durumunun ağırlaşmasının ardından 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Başbakan, korona virüs tedavisini ardından sağlığına kavuşarak, 12 Nisan'da hastaneden taburcu edilmişti.

İngiltere'de normal hayata kademeli olarak dönülecek

Başbakan Johnson, yaptığı açıklamada İngiltere'de hayatın kademeli olarak normale döndürüleceğini ifade ederken, bunun ne kadar süreceğini ise öngöremediğini aktardı. Hükümet halka ekonomik anlamda destek olmak amacı ile çeşitli yardım paketleri açıklarken, salgının hızla yayılması sonucunda bazı sergi ve konferans merkezlerinin hastanelere dönüştürülmesine karar verilmişti. Hükümet, ayrıca ülkede yaşanan ekipman eksikliği nedeni ile Türkiye'den ekipman yardımı talebinde bulundu.

İngiltere'de son 24 saatte korona virüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 360 kişi artarak, 21 bin 92'ye ulaştı. Ülkede son 24 saatte 4 bin 309 yeni vaka daha tespit edilmesinin ardından toplam vaka sayısı 157 bin 149'a yükselirken, bin 559 kişinin ise yoğun bakımda tutuluyor. - LONDRA

Kaynak: İHA