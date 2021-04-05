İngiltere, sınırında Rus askeri hareketliliği yaşanan Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğini yineledi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, ülkesinin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini yineledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, ülkesinin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini yineledi.

Johnson, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Zelenskiy ile Rusya'nın Ukrayna sınırındaki "istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine" ilişkin endişelerin paylaşıldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Johnson, "İngiltere'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına sarsılmaz desteğini yineledim." ifadesine yer verdi.

Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar