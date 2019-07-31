İngiltere silah ihracatında 2. sırada: "Londra'nın dış politikadaki ikiyüzlülüğü ortaya çıktı"

İngiltere küresel çapta Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından en çok silah ihraç eden ikinci ülke oldu. Sivil toplum kurumları, silahların baskıcı rejimlere satıldığı gerekçesiyle Londra'yı dış politikada ikiyüzlülükle suçladı.

2018'de savunma ve güvenlik ihracatı rekoru kıran ülke 14 milyar poundluk (15 milyar 320 milyon euro) satış gerçekleştirdi. Dış Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Londra Avrupa'da ise ilk sıraya oturdu. Euronews.com'da Görüntüle