İngiltere seçimlerinin ardından İskoçya bayrak açtı: Bizi zorla Birleşik Krallık'ta tutamazsınız
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İngiltere seçimlerinin ardından İskoçya bayrak açtı: Bizi zorla Birleşik Krallık'ta tutamazsınız

İskoçya Başbakanı ve İskoçya Ulusal Partisi Lideri (SNP) Nicola Sturgeon, seçimlerden zaferle çıkan İngiltere Bşabakanı Boris Johnson'a İskoçya'yı Birleşik Krallık'ta zorla tutamayacağı uyarısında bulundu

15.12.2019 14:17 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:17
İngiltere seçimlerinin ardından İskoçya bayrak açtı: Bizi zorla Birleşik Krallık'ta tutamazsınız

İskoçya Başbakanı ve İskoçya Ulusal Partisi Lideri (SNP) Nicola Sturgeon, seçimlerden zaferle çıkan Başbakanı 'a ülkesini 'ta zorla tutamayacağı uyarısında bulundu.


SNP, 12 Aralık'ta yapılan erken seçimlerde İskoçya'yı parlamentoda temsil eden 59 sandalyeden 48'ini kazandı. Bu da Avrupa Birliği'nden ayrılmak istemeyen Sturgeon'un ikinci bir bağımsızlık referandumuna gitmesi konusunda elini güçlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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