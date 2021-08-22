İngiltere Savunma Bakanlığı: Afganistan'dan yaklaşık 4 bin kişi tahliye ettik
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İngiltere Savunma Bakanlığı: Afganistan'dan yaklaşık 4 bin kişi tahliye ettik

İngiltere Savunma Bakanlığı: Afganistan'dan yaklaşık 4 bin kişi tahliye ettik
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

İngiltere Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada 13 Ağustos tarihinden itibaren yaklaşık 4 bin kişiyi Afganistan'dan tahliye ettiklerini belirtti.

İngiltere Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada 13 Ağustos tarihinden itibaren yaklaşık 4 bin kişiyi Afganistan'dan tahliye ettiklerini belirtti.

Bakanlık açıklamasında, İngiltere Silahlı Kuvvetleri'nin Kabil Havalimanı'ndan 13 Ağustos'tan bugüne kadar yaklaşık 4 bin İngiliz ve Afgan sivili tahliye ettiğini ifade etti. Bakanlık tahliye çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

İngiltere Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından dün yaptığı iki ayrı açıklamada tahliyelerde ABD'li ortaklarıyla yakın çalıştıklarını belirterek "Birleşik Krallık, Afgan Yer Değiştirme ve Yardım Politikası'nı hızlandırırken, Birleşik Krallık'a yerleştirilmeye uygun olan Afganların kaydedilmesini ve tahliye edilmesini sağlamak için İngiliz kuvvetleri yerinde kalacaktır" ifadelerini kullandı.


İngiltere Savunma Bakanlığı: Afganistan'dan yaklaşık 4 bin kişi tahliye ettik
İngiltere Savunma Bakanlığı: Afganistan'dan yaklaşık 4 bin kişi tahliye ettik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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