İngiltere Savunma Bakanı Williamsson, Rusya'yı İngiliz Vatandaşlarını Zehirlemekle Suçladı

İngiltere Savunma Bakanı Gevin Williamsson, İngiltere'de görülen Noviçok gazı zehirlenmesi vakalarının ardından Rusya'yı İngiliz vatandaşlarını zehirlemekle suçladı.

İngiltere Savunma Bakanı Gevin Williamsson, İngiltere'nin Amesbury kentinde eski Rus ajan ve kızında görülen Noviçok gazı zehirlenmesi teşhisi ile hastaneye yatan 2 kişiden birinin hayatını kaybetmesinin ardından Rusya'yı suçladı. Yaşananlardan Rusya'yı sorumlu tutan Williamsson, "Gerçek şu ki Rusya, Büyük Britanya topraklarındaki saldırıların arkasından çıkıyor. ve bu saldırı bir İngiliz vatandaşının ölümüyle sonuçlandı. Dünya toplumunun bu saldırıyı kınayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

2 İngiliz vatandaşı, 30 Haziran'da ağır zehirlenme nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve yapılan müdahale sonrası hastalarda Noviçak gazı tespit edilmişti. Hastaneye yatırılan 44 yaşındaki Don Storces dün hayatını kaybetmiş, 45 yaşındaki Charles Rowley'in durumunun ise kritik olduğu öğrenilmişti. - LONDRA