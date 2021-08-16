İngiltere Savunma Bakanı Wallace, NATO ve İngiliz güçlerinin Afganistan'a dönmeyeceğini söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İngiltere Savunma Bakanı Wallace, NATO ve İngiliz güçlerinin Afganistan'a dönmeyeceğini söyledi

İngiltere Savunma Bakanı Wallace, NATO ve İngiliz güçlerinin Afganistan'a dönmeyeceğini söyledi
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Afganistan'ın kontrolünün Taliban'da olduğunu kabul ettiğini belirterek, NATO ve İngiliz güçlerinin bu ülkeye geri dönmeyeceğini bildirdi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Afganistan'ın kontrolünün Taliban'da olduğunu kabul ettiğini belirterek, NATO ve İngiliz güçlerinin bu ülkeye geri dönmeyeceğini bildirdi.

Bakan Wallace, Afganistan'daki mevcut durum ve İngiltere vatandaşları ile İngilizler için çalışan Afganları başkent Kabil'den tahliye sürecine ilişkin ülke basınında farklı medya kuruluşlarına konuştu.

Taliban'ın savaşı kazandığını kabul edip etmediği sorusuna Wallace, "Bir galibiyet bilmiyorum, sanırım, ülkenin Taliban'ın kontrolünde olduğunu kabul ediyorum. Nerede olduğumuzu anlamak için siyaset bilimci olmanıza gerek yok." ifadesini kullandı.

Wallace, NATO ve İngiliz güçlerinin Kabil'in kontrolünü ele geçirmek için yeniden bir araya gelip gelmeyeceği sorusuna, "Hayır, geri döneceğimiz hesapta yok. ABD kalmaya niyetli olmadığını açıkça ortaya koydu ve bu bizi zor seçimlerle baş başa bırakıyor. Bu süreç boyunca bu konuda oldukça dürüst oldum." yanıtını verdi.

Taliban'ı, Afgan hükümeti olarak tanıyıp tanımama konusunda karar vermek için henüz doğru zaman olmadığını dile getiren Wallace, "Bu kararların alınmasından önce daha yapılacak çok şey olduğunu düşünüyorum." dedi.

Wallace, Taliban'ın değişip değişmediği sorulduğunda ise "Bir değişiklik görünmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Büyükelçilikten ayrıldık, havaalanının içine geçtik"

Wallace, başkent Kabil'deki İngiliz Büyükelçiliğinin boşaltıldığını doğrulayarak, "Artık büyükelçilik değil, o yerden ayrıldık ve havaalanının içine geçtik." diye konuştu.

İngiliz pasaportuna sahip 300 kişinin dün Afganistan'dan ayrıldığını belirten Wallace, hükümetin 24 ila 36 saat veya biraz daha uzun bir süre içinde 1500 kişiyi daha ülkeden çıkarmayı hedeflediğini kaydetti.

Wallace, "Planladığımız şekilde tutmayı başarırsak, günde 1000'den fazla kişinin İngiltere'ye çıkış yapma kapasitesine sahip oluruz. Şu anda bu, uçaklardaki kapasiteyle ilgili değil, işlem hızıyla ilgili. Bu yüzden bunu düzeltmeye çalışıyorum." dedi.

Bakan Wallace, hükümetin 31 Ağustos'a kadar bu kişileri Afganistan'dan çıkarmak için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da olduğu düşünülen 4 binden fazla İngiliz vatandaşına ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

BM, Afganistan'da Taliban ve diğer taraflara itidal ile sivillerin korunması çağrısı yaptı
BM, Afganistan'da Taliban ve diğer taraflara itidal ile sivillerin korunması çağrısı yaptı
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki gelişmelerden 'derin endişe' duyduğunu belirtti, Taliban'a ve diğer taraflara itidal ile...
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki gelişmelerden "derin endişe" duyduğunu belirtti, Taliban'a ve diğer taraflara itidal ile...
BM Güvenlik Konseyi, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından yarın acil toplanacak.
BM Güvenlik Konseyi, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından yarın acil toplanacak.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kibariye Acun Ilıcalı Haluk Levent Armağan Çağlayan
Spor Caner Erkin Lionel Messi Alex Teixeira Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İngiltere Savunma Bakanı Wallace, NATO ve İngiliz güçlerinin Afganistan'a dönmeyeceğini söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 13:24:56. #1.14#

title