İngiltere Savunma Bakanı'na göre Ukrayna topraklarının bir kısmı fiilen ilhak edildi - Haberler
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İngiltere Savunma Bakanı'na göre Ukrayna topraklarının bir kısmı fiilen ilhak edildi

AA, Zuhal Demirci - Güncel
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İngiltere Savunma Bakanı'na göre Ukrayna topraklarının bir kısmı fiilen ilhak edildi

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın, egemen devlet Ukrayna'nın topraklarının bir kısmını fiilen ilhak ettiğini belirterek "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i hem NATO'yu hem de Avrupa'yı ve daha da önemlisi değerlerimizi baltalamaktan caydırmak için ne gerekiyorsa...

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın, egemen devlet Ukrayna'nın topraklarının bir kısmını fiilen ilhak ettiğini belirterek "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i hem NATO'yu hem de Avrupa'yı ve daha da önemlisi değerlerimizi baltalamaktan caydırmak için ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmemeliyiz." dedi.

Wallace, Baltık ve İskandinav ülkelerinin savunma bakanlarının yer aldığı Müşterek Denizaşırı Seferi Kuvveti (JEF) Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Rusya'nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıması kararıyla uluslararası hukuka açıkça karşı geldiğini belirtti.

"Avrupa'da hepimiz endişelenmeliyiz"

Bakan Wallace, Ukrayna'daki durumun "son derece ciddi" olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"(Ukrayna) Bu, şu anda topraklarının bir kısmı fiilen ilhak edilmiş egemen bir devlet. Ukrayna, Avrupa'da egemen ve demokratik bir devlet. Avrupa'da hepimiz endişelenmeliyiz ve Putin'i hem NATO'yu hem de Avrupa'yı ve daha da önemlisi değerlerimizi baltalamaktan caydırmak için ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmemeliyiz."

AA / Zuhal Demirci - Güncel

Vladimir Putin, England, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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