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İngiltere, Londra, Güncel

İngiltere Sağlık Direktörü, Kovid-19 şüphesiyle kendini tecrit etti

İngiltere Sağlık Direktörü Chris Whitty, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) belirtileri gösterdiği için kendini tecrit etme kararı aldığını bildirdi.

27.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:00
İngiltere Sağlık Direktörü, Kovid-19 şüphesiyle kendini tecrit etti

İngiltere Sağlık Direktörü Chris Whitty, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) belirtileri gösterdiği için kendini tecrit etme kararı aldığını bildirdi.

Whitty, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dün gece Kovid-19'la uyumlu semptomlar yaşadıktan sonra belirlenen kılavuz çerçevesinde önümüzdeki 7 gün boyunca kendimi evde tecrit edeceğim." ifadelerini kullandı.

Whitty, salgınla mücadele kapsamında danışmanlık görevine devam edeceğini kaydetti.

Johnson'dan "solunum cihazı üretilmesi" çağrısı

Başbakan Boris Johnson da çeşitli firmalarla görüşerek solunum cihazı üretmelerini istedi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, şu anda 8 binden fazla solunum cihazı olduğu aktarılarak, "Önümüzdeki haftalarda, İngiltere ve uluslararası üreticilerden 8 bin adet daha edinilmesi bekleniliyor." ifadesine yer verildi.

Solunum cihazı üretme projesinde uçak, otomobil ve ev aletleri firmalarının yer aldığı görüldü.

Emekli polisler, göreve dönmeye çağırıldı

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle en çok ölüm ve vakanın görüldüğü Londra'da polis teşkilatı, emekli polisleri göreve dönmeye çağırdı.

Londra Polis Teşkilatı (MET) Şefi Cressida Dick, gelecek haftalarda polise olan talebin artacağını kaydederek, "Son derece deneyimli ve bilgili eski meslektaşlarımın, bu olağanüstü dönemde gelip ekibimizin bir parçası olmayı ve Londra'ya destek vermeyi tercih edeceklerini umuyorum." dedi.

Ölü sayısı 181 arttı, Başbakan'da virüs görüldü

İngiltere'de, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 181 artarak 759'a, vaka sayısı da 2 bin 921 artarak 14 bin 579'a çıkmıştı.

Gün içinde Başbakan Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un, Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Önceki gün de İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'a da Kovid-19 bulaştığı tespit edilmişti.

Geri adım atmıştı

İlk başlarda "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü bir şekilde yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

Pazartesi günü alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.

Kaynak: AA

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