İngiltere Sağlık Baş Danışmanı: Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü daha hızlı yayılıyor
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BBC

İngiltere Sağlık Baş Danışmanı: Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü daha hızlı yayılıyor

19.12.2020 17:32 | Son Güncelleme: 19.12.2020 18:45
İngiltere Sağlık Baş Danışmanı: Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü daha hızlı yayılıyor

İngiltere hükümetinin Sağlık Baş Danışmanı Prof. Dr. Chris Whitty, koronavirüsün mutasyon sonucu ortaya çıkan yeni türünün "daha hızlı yayılabildiğinin" değerlendirildiğini söyledi.

İngiltere hükümetinin Sağlık Baş Danışmanı Prof. Dr. Chris Whitty, koronavirüsün mutasyon sonucu ortaya çıkan yeni türünün "daha hızlı yayılabildiğini" söyledi.

Whitty, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirimde bulunduk ve durumu daha iyi anlamamıza yardımcı olacak olan mevcut verileri incelemeye devam ediyoruz. Şu anda bu yeni türün daha ölümcül olduğuna ya da mevcut aşı ve tedavileri etkileyebileceğine dair henüz bir bulgu yok. Ancak bu görüşün net bir şekilde teyit edilmesi için konuyla ilgili acil çalışmalar yürütülmesi gerekiyor" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün koronavirüsün yeni türünün özellikle ülkenin güneydoğusunda hızlı bir şekilde yayılmasıyla ilgili basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Basın toplantısı öncesinde kabine toplantısı yapılıyor.

BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg, koronavirüsün yeni türüyle ilgili "ciddi kaygılar" bulunduğunu ve yeni bir dizi kısıtlayıcı önlemin alınabileceğini belirtti.

Yapılan analizler, virüs taşıyan bir kişinin bulaştırdığı kişi sayısını gösteren R değerinin yeniden 1'in üzerine çıktığına işaret ediyor.

Ulusal Sağlık Hizmetleri yetkilileri, sağlık sisteminin ciddi bir baskı altında olduğu uyarısı yapıyor.

İngiltere'de hastanelerin yatak kapasitesinin yüzde 90'ının dolu olduğu belirtiliyor.

İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda özerk yönetimlerinin başbakanlarının kabine faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu bakan Michael Gove ile görüştükleri bildirildi.

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, kendisinin de bugün kabine toplantısı yapacağını açıkladı.

Sturgeon, "Şu anda vaka sayıları İskoçya'da Birleşik Krallık genelinin altında bulunuyor ancak bu daha hızlı bulaşan türün yayılmasını engellemek için önleyici bazı adımlar atmak gerekebilir" dedi.

Noel öncesi ciddi kaygı yaratıyor

Analiz - Nick Triggle/ Sağlık Muhabiri

Virüsler mutasyona uğrar. Dolayısıyla bu gelişme çok da şaşırtıcı değil.

Şu aşamada mutasyonla ortaya çıkan türün hastalığı ağırlaştırdığı ya da mevcut aşıları etkisiz kılacağına dair herhangi bir bulgu yok.

Ancak yapılan ilk incelemeler bu türün çok daha hızlı bir şekilde yayıldığına işaret ediyor.

Bu da, özellikle bazı kısıtlamaların hafifletileceği Noel öncesinde ciddi kaygı yaratıyor.

Koronavirüsün mutasyonu, kapanma sırasında Londra'daki vaka sayılarını neden arttığına da bir açıklama getirebilir.

Tüm sinyaller, Başbakan'ın Noel için yeni düzenlemeler açıklayacağını gösteriyor.

Koronavirüs nedeniyle hastaneye yatanların sayısı artarken, İngiltere'nin güneydoğusunda boş yatak sayısı da her gün azalıyor.





İngiltere Sağlık Baş Danışmanı: Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü daha hızlı yayılıyor
BBC
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