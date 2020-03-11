İngiltere Sağlık Bakanı Yardımcısı, koronavirüse yakalandı İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries'in korona virüs testi pozitif çıktı.

İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries'in korona virüs testi pozitif çıktı.



İngiltere Salık Bakanı Yardımcısı Nadine Dorries'in korona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Dorries'in kendini evinde karantina altına aldığı öğrenildi. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dorries'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını dileyerek, Dorries'in doğru olanı yaptığını belirtti.



Öte yandan Birleşik Krallık'ta toplam korona virüsü vak'a sayısı 383'ye yükselirken, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya ulaştı. - LONDRA

Kaynak: İHA