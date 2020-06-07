İngiltere Sağlık Bakanı : Protestolar koronavirüs vakalarını 'kesinlikle' artıracak
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İngiltere Sağlık Bakanı : Protestolar koronavirüs vakalarını 'kesinlikle' artıracak

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, devam eden "Siyah Hayatlar Önemlidir" protestolarının koronavirüs (Covid-19) vaka sayısını "kesinlikle" artıracağını söyledi.

İngiltere Sağlık Bakanı : Protestolar koronavirüs vakalarını 'kesinlikle' artıracak
07.06.2020 12:46 | Son Güncelleme: 07.06.2020 12:49

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, devam eden "Siyah Hayatlar Önemlidir" protestolarının koronavirüs (Covid-19) vaka sayısını "kesinlikle" artıracağını söyledi.

ABD'de Afro-Amerikan George Floyd'un gözaltına alınırken polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ve İngiltere'de de gerçekleşen "Siyah Hayatlar Önemlidir" protestolarının koronavirüs vaka sayılarını "kesinlikle" artıracağını söyledi.

Sky News'e konuşan Hancock, Cumartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'nın Parlamento Meydanı'nda protesto için binlerce kişinin bir araya gelmesinin ardından, "Yapılan protestoların amacını destekliyorum ancak virüsün kendisi ayrımcılık yapmıyor ve grup halinde bir araya gelmek geçici olarak kurallara aykırı çünkü bu virüsün yayılma hızını artırıyor" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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