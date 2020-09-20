İngiltere Sağlık Bakanı'ndan ulusal karantina uyarısı
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İngiltere Sağlık Bakanı'ndan ulusal karantina uyarısı

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, halkın Covid-19 kurallarına riayet etmemesi durumunda ulusal karantinaya geri dönülebileceğini söyledi.

İngiltere Sağlık Bakanı'ndan ulusal karantina uyarısı
20.09.2020 16:37 | Son Güncelleme: 20.09.2020 16:42

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, halkın Covid-19 kurallarına riayet etmemesi durumunda ulusal karantinaya geri dönülebileceğini söyledi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkenin ikinci bir Covid-19 dalgasının eşiğinde olduğunu itiraf etti. Halkı başka bir ulusal karantinayı önlemek için sosyal mesafe kısıtlamalarına uymaya davet eden Hancock, "İnsanlar kuralları ihlal ederse, o zaman ulusal düzeyde önlemler almak zorunda kalacağız" dedi.

Mart ayından Mayıs ayına kadar karantina uyguladıklarını hatırlatan Sağlık Bakanı, "Şu anda herkesin durması, düşünmesi ve bir adım geri atması gerek. Hepimizin yapacak bir görevi olduğunu fark etmesi kesinlikle kritik. Halkın kurallara uyması gerekiyor. Bu yüzden herkesin bir seçimle karşı karşıya olduğunu söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Hancock, kendi kendine tecrit kurallarını ihlal ettiğini görmesi durumunda bir kişiyi polise bildirip bildirmeyeceği sorusuna ise, "Kendi kendini tecrit kısmı kesinlikle gerekli... Bulaşım zincirini kırmak için önemli" cevabını verdi.

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre; ikinci dalgayı durdurmayı amaçlayan korunma önlemlerini ihlal edenler ciddi para cezasına çarptırılacak. Bu cezalar bin ila 10 bin sterlin arasında değişecek.

28 Eylül'den itibaren Covid-19 testi pozitif çıkan veya virüs bulaşmış bir kişiyle yüz yüze temas eden kişi kendi kendini karantinaya almak zorunda. 19 Eylül Cumartesi günü itibariyle pandemi başladığından bu yana İngiltere'de 390 bin 358 kişi vaka bulunuyor, 41 bin 759 kişi ise hayatını kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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