İngiltere Sağlık Bakanı'na koronavirüs teşhisi konuldu İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, sosyal medya hesabından koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, sosyal medya hesabından koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Koronavirüs semptomları yaşamasının ardından test yaptıran İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bugün İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a da koronavirüs teşhisi konulduğu açıklanmıştı. Kendi çektiği videoda konuşan Hancock, belirtilerinin hafif olduğunu ve kendisini evinde karantinaya aldığını belirtti.

EVDEN ÇALIŞABİLEN HERKES EVDEN ÇALIŞMALI

Video mesajında, Evden çalışabilen herkes evden çalışmalı diye vurgulayan Hancock önümüzdeki Perşembe gününe kadar karantinada olacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA