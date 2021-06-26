İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, danışmanıyla öpüştüğü fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından istifa etti

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüs sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği eleştirilerinin yapılmasına neden olan danışmanıyla öpüştüğü fotoğrafının basına yansımasının ardından istifa etti.