İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, danışmanıyla öpüştüğü fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından istifa etti
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BBC

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, danışmanıyla öpüştüğü fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından istifa etti

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, danışmanıyla öpüştüğü fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından istifa etti
BBC - Haberler | Dünya

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüs sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği eleştirilerinin yapılmasına neden olan danışmanıyla öpüştüğü fotoğrafının basına yansımasının ardından istifa etti.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüs sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği eleştirilerinin yapılmasına neden olan danışmanıyla öpüştüğü fotoğrafının basına yansımasının ardından istifa etti.

Haberin detayları geliyor…

BBC
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